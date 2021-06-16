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Україна збільшила експорт та імпорт товарів більш ніж на 25%

Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-травні 2021 року склав 50,314 млрд доларів. Це на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року (39,810 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-травень склав 24,605 млрд доларів, що на 26% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 27% до 25,709 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,104 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-травень 2021 року склав 9,224 млрд доларів, що на 2% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 47% до 5,636 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 21% до 4,211 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

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