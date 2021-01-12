Кризові втрати: зовнішній товарообіг України за рік знизився на 6%

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експорт падав значно повільніше імпорту

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за 2020 рік склав 49,216 млрд доларів, що на 2% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 10% до 54,219 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 5,003 млрд доларів (у 2019 році - 10,353 млрд доларів).

Експорт продовольства за січень 2020 року склав 22,200 млрд доларів, що приблизно на рівні 2019 року. Експорт металів скоротився на 12% до 9,058 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 35% до 7,961 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи. За підсумками 9 місяців 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,9% (10,855 млрд доларів).