ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кризові втрати: зовнішній товарообіг України за рік знизився на 6%

Київ, Вівторок 12 січня 2021 16:08
Кризові втрати: зовнішній товарообіг України за рік знизився на 6%
Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Експорт падав значно повільніше імпорту

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за 2020 рік склав 49,216 млрд доларів, що на 2% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 10% до 54,219 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 5,003 млрд доларів (у 2019 році - 10,353 млрд доларів).

Експорт продовольства за січень 2020 року склав 22,200 млрд доларів, що приблизно на рівні 2019 року. Експорт металів скоротився на 12% до 9,058 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 35% до 7,961 млрд доларів.

Кризові втрати: зовнішній товарообіг України за рік знизився на 6%

Нагадаємо, за даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи. За підсумками 9 місяців 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,9% (10,855 млрд доларів).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка товарооборотмитницяекспорт

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся