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Торговий бум: Україна наростила експорт та імпорт на 20%

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Україна, Четвер 13 травня 2021 13:00
Торговий бум: Україна наростила експорт та імпорт на 20% Фото: зовнішньоторговельний оборот виріс на 20% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2021 року склав 39,511 млрд доларів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року (32,953 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-квітень склав 19,092 млрд доларів, що на 19% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 21% до 20,420 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,328 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-квітень 2021 року склав 7,212 млрд доларів, що на 3% менше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 37% до 4,284 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 18% до 3,480 млрд доларів.

Торговий бум: Україна наростила експорт та імпорт на 20%

Нагадаємо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) на початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

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