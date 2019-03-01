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Газовий ринок України з 1 березня перейшов на добове балансування

Новини » Енергетика    01.03.2019 - 11:02
Газовий ринок України з 1 березня перейшов на добове балансування
Ілюстративне фото (twitter.com-NaftogazUK)

Інформаційна платформа опрацьовує всі запити

Газовий ринок України з 1 березня 2019 року повністю перейшов на добове балансування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, інформаційна платформа оператора ГТС розпочала роботу в штатному режимі. Всю інформацію про роботу інформаційної платформи можна відслідковувати в онлайн-режимі.

За даними прес-служби, інформаційна платформа була розроблена в "Укртрансгазі" на базі SAP і зараз вона працює стабільно і в штатному режимі опрацьовує всі запити.

"Таким чином, відбулася одна із ключових реформ в енергетичній галузі - відтепер Україна повністю синхронізована з Європою у режимі роботи газового ринку. Взяті в 2014 році зобов`язання урядом України в рамкам Угоди про асоціацію з Європейським союзом виконані", - повідомили в УТГ.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла введення добового балансування газу з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.

У НКРЕКП заявили, що перенесення добового балансування газу на 1 березня 2019 року пов'язане з тим, що "Укртрансгаз" не налагодив нормальну роботу платформи, куди учасники ринку зобов'язані завантажувати дані про постачання і споживання.

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