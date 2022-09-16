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Цуренко знялася з матчу і пропустила Рибакіну до 1/2 фіналу у Словенії

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Порторож, П'ятниця 16 вересня 2022 17:16
Цуренко знялася з матчу і пропустила Рибакіну до 1/2 фіналу у Словенії Фото: українська тенісистка Леся Цуренко (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з матчу на турнірі WTA у Словенії проти Олени Рибакіної, яка представляє Казахстан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WTA .

Повідомляється, що таким чином Рибакіна без боротьби пройшла до півфіналу. Суперницею чемпіонки Вімблдона стане або Ана Богдан (Румунія), або Беатріс Хаддад-Майя (Бразилія).

Оновлено від 17:30

Як повідомили у Федерації тенісу України, Цуренко не вийшла на гру через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка у кваліфікації турніру у словенському Порторожі обіграла Габріелу Русі з Румунії, після чого у 1/8 вибила росіянку Єкатерину Олександрову у двох сетах.

На початку тижня WTA оновила рейтинг. Цуренко та ще 3 українки зберегли місця у топ-100, а вагітна екс-перша ракетка України Еліна Світоліна залишила першу сотню.

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