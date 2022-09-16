Цуренко знялася з матчу і пропустила Рибакіну до 1/2 фіналу у Словенії
Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з матчу на турнірі WTA у Словенії проти Олени Рибакіної, яка представляє Казахстан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WTA .
Повідомляється, що таким чином Рибакіна без боротьби пройшла до півфіналу. Суперницею чемпіонки Вімблдона стане або Ана Богдан (Румунія), або Беатріс Хаддад-Майя (Бразилія).
Оновлено від 17:30
Як повідомили у Федерації тенісу України, Цуренко не вийшла на гру через проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка у кваліфікації турніру у словенському Порторожі обіграла Габріелу Русі з Румунії, після чого у 1/8 вибила росіянку Єкатерину Олександрову у двох сетах.
На початку тижня WTA оновила рейтинг. Цуренко та ще 3 українки зберегли місця у топ-100, а вагітна екс-перша ракетка України Еліна Світоліна залишила першу сотню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .