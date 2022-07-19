RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна встановить кожного російського злочинця, який винен у терорі українців, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна встановить усіх російських окупантів, які винні у терорі українського народу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту", - сказав він.

Президент також зазначив, що як би загарбники не намагалися сховатися, Збройні сили України та наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Також під обстріл потрапив Слов'янськ. Були пошкоджені приватні будинки, під завалами залишаються люди.

Окрім цього, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ вже звільнили тисячу населених пунктів від окупантів, залишилось ще 2,5 тисячі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський