Україна встановить кожного російського злочинця, який винен у терорі українців, - Зеленський

Україна встановить усіх російських окупантів, які винні у терорі українського народу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту", - сказав він.
Президент також зазначив, що як би загарбники не намагалися сховатися, Збройні сили України та наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість отримали поранення.
Також під обстріл потрапив Слов'янськ. Були пошкоджені приватні будинки, під завалами залишаються люди.
Окрім цього, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ вже звільнили тисячу населених пунктів від окупантів, залишилось ще 2,5 тисячі.