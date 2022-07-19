Україна встановить кожного російського злочинця, який винен у терорі українців, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту", - сказав він.

Президент також зазначив, що як би загарбники не намагалися сховатися, Збройні сили України та наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь.