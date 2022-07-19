Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: під завалами залишаються люди

Фото: окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)

Російські війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - написав він. Зараз влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу.