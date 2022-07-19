Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: під завалами залишаються люди
Російські війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.
"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - написав він.
Зараз влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Ворог бив по житлових кварталах з авіації, артилерії та РСЗВ.
За даними місцевої влади, в результаті обстрілу загинув мирний житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.
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