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Ракетний удар по Краматорську: з'явились уточнені дані по постраждалим та відео наслідків

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Краматорськ, Вівторок 19 липня 2022 18:20
Ракетний удар по Краматорську: з'явились уточнені дані по постраждалим та відео наслідків Фото: наслідки обстрілу Краматорська 19 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті обстрілу Краматорська у вівторок, 19 липня, одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37, - розповів він. - Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста".

Кириленко зазначив, що окупанти все частіше завдають ракетних ударів по містам в Донецькій області, не залишаючи цивільним шансів на порятунок.

Як повідомлялося, росіяни вже двічі обстріляли Краматорськ в Донецькій області з початку доби, 19 липня. Вперше, вранці, окупанти потрапили до промзони, пізніше – до житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 10 поранених, 5 з яких знадобилася допомога лікарів.

Також російські війська 19 липня вкотре обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами лишаються люди.

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Краматорськ
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