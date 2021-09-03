Україна встановила рекорд із збору ранніх зернових

Збирання ранніх зернових культур в Україні завершено. Цьогорічний врожай є рекордним за всю історію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України ( МінАПК ).

Лідером із намолоту зерна є Одеська область із показником понад 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Врожай пшениці становить 32,8 млн тонн. Найвища її урожайність - у сільгосптоваровиробників Хмельницької області - 65,2 ц/га. Ячменю намолочено 10 млн 94 тис. тонн. Лідером є Київська область - 57,2 ц/га. Гороху - 570 тис. тонн.

За даними прес-служби, на площі 10,2 млн га було намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Нагадаємо, у серпні світові ціни на пшеницю підскочили на 8,8% через зниження очікувань врожаю в декількох основних країнах-експортерах. Ціни на кукурудзу, навпаки, знизилися на 0,9%, оскільки поліпшення перспектив виробництва в Аргентині, Європейському Союзі та Україні пом'якшило знижені прогнози виробництва в Бразилії і США.

Відзначимо, у 2020 році урожай зернових в Україні скоротився до 65 млн тонн у порівнянні з 75 млн тонн у 2019 році.