Украина установила рекорд по сбору ранних зерновых

Уборка ранних зерновых культур в Украине завершена. Урожай является рекордным за всю историю Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины ( МинАПК ).

Лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

По данным пресс-службы, на площади 10,2 млн га было намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Напомним, в августе мировые цены на пшеницу подскочили на 8,8% из-за снижения ожиданий урожая в нескольких основных странах-экспортерах. Цены на кукурузу, наоборот, снизились на 0,9%, поскольку улучшение перспектив производства в Аргентине, Европейском Союзе и Украине смягчило снижены прогнозы производства в Бразилии и США.

Отметим, в 2020 году урожай зерновых в Украине сократился до 65 млн тонн по сравнению с 75 млн тонн в 2019 году.