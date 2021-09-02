Світові ціни відновили зростання. За рік продовольство подорожчало на 33%

У серпні 2021 року світові ціни на продукти харчування відновилися після зниження протягом двох місяців поспіль. Цьому сприяло різке підвищення світових котирувань цін на цукор, пшеницю і рослинні масла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

За даними ФАО, індекс цін на продовольство в серпні склав 127,4 пункту, що на 3,1% вище, ніж у липні, і на 32,9% в порівнянні з тим же місяцем 2020 року. Індекс відстежує щомісячні зміни світових цін.

Індекс цін на цукор ФАО виріс на 9,6% в порівнянні з липнем, чому сприяли побоювання з приводу збитку, нанесеного морозами посівам в Бразилії, найбільшому у світі експортері цукру.

Індекс цін на рослинну олію ФАО в серпні виріс на 6,7%, при цьому світові ціни на пальмову олію повернулися до історичних максимумів через побоювання з приводу виробництва і, як наслідок, скорочення запасів в Малайзії. Також зросли котирування на ріпакову та соняшникову олії.

Індекс цін на зернові ФАО в серпні був на 3,4% вище, ніж у липні. Світові ціни на пшеницю підскочили на 8,8% через зниження очікувань врожаю в декількох основних країнах-експортерах. Ціни на кукурудзу, навпаки, знизилися на 0,9%, оскільки поліпшення перспектив виробництва в Аргентині, Європейському Союзі та Україні пом'якшило знижені прогнози виробництва в Бразилії і США.

Індекс цін на м'ясо ФАО трохи виріс у серпні, оскільки високі закупівлі в Китаї підтримали ціни на баранину і яловичину, а стійкий імпортний попит зі Східної Азії та Близького Сходу підтримав ціни на птицю. Ціни на свинину, навпаки, впали через триваюче скорочення закупівель в Китаї і слабкий внутрішній попит в Європі.

Індекс цін на молочні продукти ФАО незначно знизився в порівнянні з липнем.