Україна встановила дев'ятьох росіян, винних у звірствах під Черніговом

Українські прокурори встановили особи російських військових, які влаштували "підвал смерті" в селі Ягідному Чернігівської області. Через це загинули 37 мирних людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедиктову у Facebook.
За інформацією Венедиктової, окупанти насильно утримували у підвалі місцевої школи близько 300 осіб, серед яких було 77 дітей. Вони використовували мирне населення в ролі "живого щита".
"Їх утримували у нелюдських умовах: тіснота і задуха, повна пітьма, голод і спрага, повна антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня загинуло 10 мирних жителів. Також у цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 людей", - розповіла Венедиктова.
При цьому поховати померлих мирних людей окупанти забороняли під загрозами розстрілу.
Генпрокурор додала, що станом на середу, 8 червня, українські правоохоронці продовжують встановлювати військовослужбовців ЗС РФ, які були причетні до вбивства мирних жителів Ягідного.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запускає інформаційну систему із даними про військові злочини російської армії в Україні. Проект отримав назву "Книга катів".
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