Україна встановила дев'ятьох росіян, винних у звірствах під Черніговом

За інформацією Венедиктової, окупанти насильно утримували у підвалі місцевої школи близько 300 осіб, серед яких було 77 дітей. Вони використовували мирне населення в ролі "живого щита".

"Їх утримували у нелюдських умовах: тіснота і задуха, повна пітьма, голод і спрага, повна антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня загинуло 10 мирних жителів. Також у цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 людей", - розповіла Венедиктова.

При цьому поховати померлих мирних людей окупанти забороняли під загрозами розстрілу.

Генпрокурор додала, що станом на середу, 8 червня, українські правоохоронці продовжують встановлювати військовослужбовців ЗС РФ, які були причетні до вбивства мирних жителів Ягідного.