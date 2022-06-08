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Украина установила девятерых россиян, виновных в зверствах под Черниговом

Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские прокуроры установили личности российских военных, которые устроили "подвал смерти" в селе Ягодном Черниговской области. Из-за этого погибли 37 мирных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в Facebook.

По информации Венедиктовой, оккупанты насильно удерживали в подвале местной школы около 300 человек, среди которых было 77 детей. Они использовали мирное население в роли "живого щита".

"Их удерживали в бесчеловечных условиях: теснота и удушье, полная тьма, голод и жажда, полная антисанитария. Из-за этого в подвале с 9 по 28 марта погибли 10 гражданских жителей. Также в это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек", - рассказала Венедиктова.

При этом хоронить умерших мирных людей оккупанты запрещали под угрозами расстрела.

Генпрокурор добавила, что по состоянию на среду, 8 июня, украинские правоохранители продолжают устанавливать военнослужащих ВС РФ, которые были причастны к убийству мирных жителей Ягодного.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина запускает информационную систему с данными о военных преступлениях российской армии в Украине. Проект получил название "Книга палачей".

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