Україна знищила три ударні армії РФ і одну повітряну, - Арестович

З початку війни Росії проти України українська сторона знищила три ударні армії противника і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, станом на 21 березня українські війська знищили: 11 батальйонів танків

34 батальйони бойових броньованих машин

5 дивізіонів РСЗВ

17 дивізіонів ствольної артилерії

майже 5 авіаполків літаків

5 авіаполків вертольотів "Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну. Всього 4 армії з 10, які є у Російської Федерації", - зазначив Арестович.