Близько 15 тисяч військових і майже 500 танків: Генштаб розповів про втрати окупантів
Фото: бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну склали близько 15 тисяч осіб (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 15 тисяч військовослужбовців. При цьому окупанти позбулися майже 500 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 21 березня:
- особовий склад - близько 15 тисяч осіб,
- танки - 498,
- бойові броньовані машини - 1 535,
- артилерійські системи - 240,
- РСЗВ - 80,
- засоби ППО - 45,
- літаки - 97,
- вертольоти - 121,
- автомобільна техніка - 969,
- кораблі / катери - 3,
- цистерни з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24,
- спеціальна техніка - 13.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - повідомили в Генштабі.
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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