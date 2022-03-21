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Близько 15 тисяч військових і майже 500 танків: Генштаб розповів про втрати окупантів

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 12:21
Близько 15 тисяч військових і майже 500 танків: Генштаб розповів про втрати окупантів Фото: бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну склали близько 15 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 15 тисяч військовослужбовців. При цьому окупанти позбулися майже 500 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 21 березня:

  • особовий склад - близько 15 тисяч осіб,
  • танки - 498,
  • бойові броньовані машини - 1 535,
  • артилерійські системи - 240,
  • РСЗВ - 80,
  • засоби ППО - 45,
  • літаки - 97,
  • вертольоти - 121,
  • автомобільна техніка - 969,
  • кораблі / катери - 3,
  • цистерни з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24,
  • спеціальна техніка - 13.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - повідомили в Генштабі.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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