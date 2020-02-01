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Україна покращили позиції в рейтингу кредитних ризиків OECD

Новини » Економіка     01.02.2020 - 14:25
Україна покращили позиції в рейтингу кредитних ризиків OECD
Фото: ОЕСР (wikipedia.org)

Україна знаходиться поруч з такими країнами, як Шрі-Ланка та Нігерія

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) перевела Україну з сьомої до шостої групи ризиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, з 201 країни в ризиковій класифікації покращили власні позиції ще дві держави - Косово та Сербія.

"Покращення позицій в рейтингу кредитних ризиків матиме позитивний вплив на українські компанії, які працюють з зовнішніми ринками. Зменшення ризиків у відношенні останніх автоматично призведе до зменшення вартості страхування їх ризиків, збільшення для них кредитних ліній на більш вигідніших умовах", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

З даними Мінфіну, класифікація країн в залежності від ступеня територіального ризику проводиться ОЕСР на підставі результатів економетричної моделі, яка обробляє актуальні дані Міжнародного валютного фонду і Світового банку про фінансову та економічну ситуацію класифікованої країни, а також дані про досвід платежів експортних кредитних страхових компаній країн - учасників ОЕСР.

До ОЕСР входить 35 розвинених країн. ОЕСР вважається третьою за потужністю впливовою економічною установою світу поряд із Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Крім України в шостій групі ризикової класифікації ОЕСР також знаходяться такі країни, як Монголія, Уганда, Білорусь, Грузія, Вірменія, Шрі-Ланка, Нігерія.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.

Нагадаємо, раніше агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні "B-".

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