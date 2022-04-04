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Житомирську область звільнили від російських окупантів, - голова ОВА

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Житомирська область, Понеділок 04 квітня 2022 18:03
Житомирську область звільнили від російських окупантів, - голова ОВА Житомирську область звільнили від окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Житомирській області станом на 4 квітня російських окупаційних військ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської військові адміністрації Віталія Бунечка.

За його словами, окупанти пішли та залишили техніку, боєприпаси, а також замінували приватні села.

"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси", - сказав голова.

Також Бунечко наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили й засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані території та загрозі можливих ракетних ударів.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.

Також ми писали, що окупанти обстріляли військову частину Житомира, двох коригувальників вогню затримали.

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