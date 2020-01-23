Україна погіршила показники в рейтингу сприйняття корупції

Міжнародна організація Transparency International оприлюднила щорічний Індекс сприйняття корупції в 180 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт організації.

Згідно з дослідженням, у порівнянні з 2018 роком Україна втратила два бали і знаходиться на 126-му місці з 180.

У той же час, показники чотирьох країн G7 впали у порівнянні з минулим роком: Канада втратила 4 бали, Франція і Великобританія по три, а США - два. Позиція Німеччини залишилася незмінною. За даними дослідження, найменше корупції в Данії та Нової Зеландії. Найгірші показники у Сомалі, Південного Судану і Сирії.

"Уряди повинні терміново розібратися з корупційною роллю великих грошей у фінансуванні політичних партій і протидіяти їх надмірному впливу на політичні системи", - заявила голова організації Делиа Феррейра Рубіо.

Нагадаємо, Україна за підсумками 2018 року покращила позиції в рейтингу сприйняття корупції, зайнявши 120 місце серед 180 країн. Також повідомляється, що серед сусідніх країн Україна обійшла тільки Російську Федерацію (28 балів, 138 місце).