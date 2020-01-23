Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции

Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт организации.

Согласно исследованию, по сравнению с 2018 годом Украина потеряла два балла и находится на 126-м месте из 180.

В то же время, показатели четырех стран G7 упали по сравнению с прошлым годом: Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США - два. Позиция Германии осталась неизменной. По данным исследования, меньше всего коррупции в Дании и Новой Зеландии. Наихудшие показатели у Сомали, Южного Судана и Сирии.

"Правительства должны срочно разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и противодействовать их чрезмерному влиянию на политические системы", - заявила глава организации Делиа Феррейра Рубио.

Напомним, Украина по итогам 2018 года улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции, заняв 120 место среди 180 стран. Также сообщается, что среди соседних стран Украина обошла только Российскую Федерацию (28 баллов, 138 место).