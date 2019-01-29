Україна піднялася на 10 позицій в рейтингу сприйняття корупції

Фото: рейтинг України в порівнянні з сусідніми країнами (ti-ukraine.org)

За підсумками 2018 року Україна зайняла 120 місце

Україна за підсумками 2018 року поліпшила позиції у рейтингу сприйняття корупції, посівши 120 місце серед 180 країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Індекс сприйняття корупції-2018" антикорупційної організації Transparency International.

Повідомляється, що за результатами дослідження Україна набрала 32 бали і зайняла 120 місце серед 180 країн. Таким чином, Україна піднялася на 10 місць (результат за 2017 рік - 30 балів, 130 місце).

Відзначимо, рейтинг очолюють Данія, Нова Зеландія, Фінляндія, Сінгапур і Швеція. Україна займає позиції поряд з такими країнами, як Ліберія, Малаві, Малі, Джібуті і Габон.

Фото: рейтинг сприйняття корупції (cpi.ti-ukraine.org)

Також повідомляється, що серед сусідніх країн Україна обійшла тільки Російську Федерацію (28 балів, 138 місце). Зростання показників відбулося, зокрема, завдяки оцінці ситуації з боку бізнесу. Позитивний вплив надало автоматичне відшкодування ПДВ, розширення сфер діяльності систем ProZorro і ProZorro.Продажі і діяльність інституту бізнес-омбудсмена.

Проте більшість рекомендацій Transparency International були проігноровані владою. Зокрема, не підвищено роль громадськості в процесі перевірки кандидатів на посади суддів, не було посилено НАБУ, тиск на активістів та журналістів так і не припинився, не створені умови для перезапуску НАЗК. В організації додали, що цей дискредитований орган не здатний ефективно виконувати свою роль антикорупційної інфраструктури.

Крім того, СБУ і поліція не позбавилися функції боротьби з економічними злочинами, не створено Службу фінансових розслідувань.

Нагадаємо, раніше Transparency International заявляла, що перший етап відбору до Антикорупційний суду пройшли судді Майдану.

У жовтні Transparency закликала українську владу покарати замовників нападів на активістів.