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У Держдумі погрожують Україні "нищівним ударом" у разі атаки на Кримський міст

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Київ, Неділя 17 липня 2022 13:07
У Держдумі погрожують Україні "нищівним ударом" у разі атаки на Кримський міст Фото: у Держдумі погрожують Україні "нищівним ударом" у разі атаки на Кримський міст (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У разі атаки на Кримський міст у Москві погрожують нанесенням "нищівного удару" по Києву, військовій інфраструктурі та каналам логістики постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова депутата Держдуми від "кримського регіону" Михайло Шеремет в коментарі "РИА-Новости".

"Спроба атакувати Кримський міст обернеться нищівним ударом по центрах прийняття рішень в Києві, військовій інфраструктурі і каналах логістики поставок зброї. За свою провокацію київський режим отримає таку відповідь, що вже не зможе оговтатися", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це станеться.

Пізніше стало відомо, що українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, Кримський міст проходить територіальними водами України і "з ним всяке може трапитися". Він також зазначив, що Київ може атакувати міст, як тільки з'явиться перша технічна можливість.

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