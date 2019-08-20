Україна і Туреччина запустили виробництво ударних безпілотників

Ударний безпілотник нового покоління Akinci стане першим спільним проектом української компанії "Укрспецекспорт" і турецької Baykar Defence. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укроборонпрому.

Повідомляється, що новий безпілотний літальний апарат буде призначений в першу чергу для озброєння як турецьких, так і українських збройних сил.

"Одна з головних його переваг - можливість наносити високоточні удари таким же озброєнням, яке використовується на звичайних літаках. Мова йде про надпотужних боєприпасах вагою в сотні кілограм", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Akinci відноситься до нового "важкого" класу безпілотників. Він оснащений двома двигунами українського виробництва, які забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крил до 20 метрів, здатний підняти в повітря понад 1 тис. кг озброєння і перебувати в польоті добу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Укроборонпромі" пройде всебічний аудит. Також було прийнято рішення про створення державного органа, який повинен виконувати функцію акціонера.

Також повідомлялося, що Україна і США запустили проект співробітництва в галузі сучасної ядерної науки та інженерії. Співробітництво пов'язане з утворенням і дослідженням в галузі сучасної ядерної науки та інженерії.