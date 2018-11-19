ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Два провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною

Новини » Спорт    19.11.2018 - 10:27
Два провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною
Фото: гравці збірної Туреччини (twitter.com/MilliTakimlar)

Вони повернулися в розташування своїх клубів

Збірна Туреччини несе кадрові втрати напередодні товариського матчу зі збірною України. Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу Туреччини.

Відразу два гравці національної команди повернулися в розташування своїх клубів у зв'язку з отриманими напередодні травми. Це захисник Сердар Азіз і півзахисник Хакан Чалханоглу.

Азіз отримав пошкодження під час передматчевої розминки перед грою Ліги націй зі Швецією (0:1). Хакан Чалханоглу же в цій зустрічі був капітаном збірної Туреччини і провів на полі всі 90 хвилин ігрового часу.

Матч Україна - Туреччина пройде у вівторок, 20 листопада, в Антальї. Початок - о 19:30 за київським часом.

Збірна України крупно програла Словаччині в останньому турі Ліги націй Два футболіста довикликані у збірну України на матчі у листопаді
Новини України Збірна УкраїниТурцияФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся