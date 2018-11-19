Два провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною

Фото: гравці збірної Туреччини (twitter.com/MilliTakimlar)

Вони повернулися в розташування своїх клубів

Збірна Туреччини несе кадрові втрати напередодні товариського матчу зі збірною України. Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу Туреччини.

Відразу два гравці національної команди повернулися в розташування своїх клубів у зв'язку з отриманими напередодні травми. Це захисник Сердар Азіз і півзахисник Хакан Чалханоглу.

Азіз отримав пошкодження під час передматчевої розминки перед грою Ліги націй зі Швецією (0:1). Хакан Чалханоглу же в цій зустрічі був капітаном збірної Туреччини і провів на полі всі 90 хвилин ігрового часу.

Матч Україна - Туреччина пройде у вівторок, 20 листопада, в Антальї. Початок - о 19:30 за київським часом.