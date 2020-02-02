Україна і Туреччина реалізують понад 50 проектів у військово-технічній галузі

У сфері військово-технічного співробітництва Україна та Туреччина реалізують понад 50 спільних проектів. Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, один з найважливіших проектів стосується закупівлі у Туреччині бойових БПЛА і постачання українських двигунів для виробництва турецького БПЛА.

"ВТС - це яскравий приклад стратегічного партнерства в дії... Зараз у нас на різних стадіях реалізації перебуває понад 50 проєктів. Серед них один з найважливіших стосується закупівлі у Туреччині бойових БПЛА і постачання ДП "Івченко-Прогрес" українських двигунів для виробництва турецького БПЛА "Акинджи", - підкреслив посол.

Він звернув увагу, що співпраця з Туреччиною у військово-технічній сфері стосується не лише купівлі-продажу продукції, а вже вийшла на рівень розробки та спільного виробництва.

За його словами, існують також перспективи посилення двосторонньої співпраці у сфері авіабудування.

Нагадаємо, Україна і Туреччина погодили понад 95% положень угоди про зону вільної торгівлі. За останні три роки країни вийшли на зростання взаємного товарообігу.

Як писало РБК-Україна, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 3 лютого відвідає Україну з робочим візитом. Так, Ердоган візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво в сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки".