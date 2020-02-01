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Президент Туреччини Ердоган приїде в Україну

Новини » Політика     01.02.2020 - 11:33
Президент Туреччини Ердоган приїде в Україну
Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган (president.gov.ua)

Ердоган відвідає Україну 3 лютого

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 3 лютого відвідає Україну з робочим візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України Володимира Зеленського.

Офіційна церемонія зустрічі відбудеться в 11:00. О 16:00 Він візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

Нагадаємо, в середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Під час розмови лідери двох країн обговорили стан підготовки до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини.

Президенти відзначили обопільну налаштованість на подальше посилення співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес. Вони також погодилися з важливістю активізації переговорного процесу щодо підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Додамо, що Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України.

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