Україна та Туреччина узгодили понад 95% положень угоди про ЗВТ

: Андрій Сибіга (turkey.mfa.gov.ua)

Товарообіг між Україною та Туреччиною становить понад 4 млрд доларів

Україна та Туреччина узгодили понад 95% положень угоди про зону вільної торгівлі. Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, за останні три роки країни вийшли на зростання взаємного товарообігу.

"На сьогодні цифра становить понад 4 млрд доларів США і, якщо порівнювати із позаминулим роком, у 2019-му ми мали зростання понад 9%. Це вже стійка тенденція. Але єдиним стримуючим фактором для переходу на вищий рівень та інші цифри є відсутність Угоди про ЗВТ. Переконаний, що на макрорівні вона вигідна як для української, так і для турецької сторін, оскільки наші країни мають достатньо розвинуті промисловість і сільське господарство", - зазначив посол.

Сибіга нагадав, що 20 січня в Анкарі відбувся черговий раунд переговорів щодо угоди про ЗВТ.

"За результатами нового раунду переговорів можу говорити про стриманий оптимізм. Просуваємося вперед з метою фіналізації цієї угоди - з врахуванням інтересів обох сторін, перебуваємо в постійному діалозі... Наразі понад 95% положень угоди узгоджено, експерти працюють. Кожна зі сторін налаштована на те, щоб угода була саме в тому форматі, який визначено", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, 20 січня у столиці Туреччини Анкарі пройшов черговий раунд переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2018 році Україна і Туреччина вирішили створити ЗВТ. Очікувалося, що угода буде підписана до кінця 2018 року.

У березні 2019 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що переговори з Україною про ЗВТ знаходяться на останньому етапі. Тоді Чавушоглу заявив, що угода має бути підписана найближчим часом.

Однак у листопаді 2019 року заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка заявив, що на даний момент немає точних термінів підписання угоди між країнами.