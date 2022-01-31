Ердоган буде в Україні вже цього тижня
Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну. В Україні офіційно повідомили, що він приїде на цьому тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"На цьому тижні ми будемо приймати президента Туреччини", - повідомив він.
Раніше Ердоган підтвердив свій візит в Україну на початку лютого.
За словами турецького лідера, його засмучує, що між Україною і Росією панує військова атмосфера. Він додав, що Туреччина має хороші відносини з обома країнами.
Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив пропозицію провести у Туреччині саміт президентів Росії та України.
В Кремлі заявили, що Туреччина готова запросити представників "ЛДНР" на зустріч Путіна і Зеленського.