Ердоган буде в Україні вже цього тижня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну. В Україні офіційно повідомили, що він приїде на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"На цьому тижні ми будемо приймати президента Туреччини", - повідомив він.

Раніше Ердоган підтвердив свій візит в Україну на початку лютого.

За словами турецького лідера, його засмучує, що між Україною і Росією панує військова атмосфера. Він додав, що Туреччина має хороші відносини з обома країнами.