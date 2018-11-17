Словакия - Украина 4-1: видео голов и обзор матча

Фото: Словаччина - Україна (facebook.com/sfzofficial)

Підопічні Шевченка поразкою завершили виступ у групі Ліги націй

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів між збірними Словаччини та України в заключному матчі групового етапу Ліги націй.

Збірна України після трьох перемог поспіль забезпечили собі перше місце в групі і вихід в дивізіон А Ліги Націй. Тому наставник вирішив у заключній грі групового етапу турніру проти Словаччини поекспериментувати зі складом.

Незіграний стартовий склад "синьо-жовтих" відразу почав зазнавати труднощів. Вже на шостій хвилині Алберт Руснак відкрив рахунок за допомогою рикошету після удару з-за меж штрафного. За 20 хвилин Юрай Куцка - теж пострілом з 16-метрової лінії - подвоїв перевагу господарів, скориставшись помилкою Дениса Бойко.

Відразу після перерви гості відіграли один м'яч. З передачі Олександра Караваєва забив Євген Коноплянка. Відповідь словаків була не менше ефектною - Адам Зреляк вразив ближній кут п'ятою. Той же Коноплянка міг знову скоротити рахунок, але не реалізував вихід один на один. А ось Роберт Мак з середньої дистанції не схибив - 4:1.