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Словакия - Украина 4-1: видео голов и обзор матча

Новини » Спорт    17.11.2018 - 08:09
Словакия - Украина 4-1: видео голов и обзор матча
Фото: Словаччина - Україна (facebook.com/sfzofficial)

Підопічні Шевченка поразкою завершили виступ у групі Ліги націй

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів між збірними Словаччини та України в заключному матчі групового етапу Ліги націй.

 

Збірна України після трьох перемог поспіль забезпечили собі перше місце в групі і вихід в дивізіон А Ліги Націй. Тому наставник вирішив у заключній грі групового етапу турніру проти Словаччини поекспериментувати зі складом.

Незіграний стартовий склад "синьо-жовтих" відразу почав зазнавати труднощів. Вже на шостій хвилині Алберт Руснак відкрив рахунок за допомогою рикошету після удару з-за меж штрафного. За 20 хвилин Юрай Куцка - теж пострілом з 16-метрової лінії - подвоїв перевагу господарів, скориставшись помилкою Дениса Бойко.

Відразу після перерви гості відіграли один м'яч. З передачі Олександра Караваєва забив Євген Коноплянка. Відповідь словаків була не менше ефектною - Адам Зреляк вразив ближній кут п'ятою. Той же Коноплянка міг знову скоротити рахунок, але не реалізував вихід один на один. А ось Роберт Мак з середньої дистанції не схибив - 4:1.

Збірна України крупно програла Словаччині в останньому турі Ліги націй Словаччина - Україна: онлайн трансляція (рахунок 4:1)
Новини України Збірна УкраїниСловаччинавидеогрупповой раундЛіга націй
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