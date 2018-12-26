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Україна просить вжити заходів через постачання італійського обладнання у Крим

Новини » Політика    26.12.2018 - 16:56
Україна просить вжити заходів через постачання італійського обладнання у Крим
Фото: обладнання (zolotaiabalka.com)

Італійські компанії постачали обладнання на завод агрофірми "Золота Балка" в анексований РФ Крим

Посольство України в Італії просить Міністерство закордонних справ Італії та Загальну конфедерацію італійської промисловості "Confindustria" вжити заходів щодо італійських компаній, які постачали обладнання на завод агрофірми "Золота Балка" в анексований РФ Крим. Про це йдеться у відповіді МЗС України, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

Так, українське відомство підкреслює, що подібні дії італійських компаній можуть порушувати режим санкцій, запроваджений Європейським союзом 2014 року.

МЗС України також інформує, що відомство звернулося із запитом до італійських компаній. Зокрема, українське міністерство просить роз'яснити ситуацію з постачанням обладнання.

Нагадаємо, на початку грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою МЗС Італії посилення санкцій проти Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, у січні 2018 року в окупований Росією Крим для будівництва аварійно-рятувального судна на керченський завод "Залив" поставили дизельні генератори німецької компанії MAN вартістю 2,79 млрд рублів (близько 1,4 млрд гривень).

Додамо, фінська компанія Wärtsilä відмовилася постачати обладнання в окупований Крим через санкції Євросоюзу, введених проти РФ.

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