Україна вимагає допустити до Криму місії ООН та ОБСЄ
Після повені жителям тимчасово окупованого Криму загрожує поширення нових інфекційних хвороб. Україна вимагає, щоб Росія забезпечила безперешкодний і повний доступ моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
"Бездіяльність окупаційної влади РФ щодо забезпечення належного функціонування інфраструктури на півострові призвела до катастрофічних наслідків з людськими жертвами", - заявила вона.
При цьому Денісова закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію, щоб змусити РФ виконувати зобов'язання з міжнародного гуманітарного права.
Вона зазначила, що на тлі складної санітарно-епідеміологічної ситуації через коронавірус, населенню окупованого півострова загрожує поширення нових інфекційних хвороб.
"РФ має невідкладно виконати вимоги резолюції Генеральної Асамблеї ООН №75 / 192 і забезпечити безперешкодний і повний доступ до тимчасово окупованого Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - заявила омбудсмен.
Нагадаємо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.
Крім того, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.