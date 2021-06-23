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Україна вимагає допустити до Криму місії ООН та ОБСЄ

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Середа 23 червня 2021 20:00
Україна вимагає допустити до Криму місії ООН та ОБСЄ Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після повені жителям тимчасово окупованого Криму загрожує поширення нових інфекційних хвороб. Україна вимагає, щоб Росія забезпечила безперешкодний і повний доступ моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомив український омбудсмен Людмила Денисова.

"Бездіяльність окупаційної влади РФ щодо забезпечення належного функціонування інфраструктури на півострові призвела до катастрофічних наслідків з людськими жертвами", - заявила вона.

При цьому Денісова закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію, щоб змусити РФ виконувати зобов'язання з міжнародного гуманітарного права.

Вона зазначила, що на тлі складної санітарно-епідеміологічної ситуації через коронавірус, населенню окупованого півострова загрожує поширення нових інфекційних хвороб.

"РФ має невідкладно виконати вимоги резолюції Генеральної Асамблеї ООН №75 / 192 і забезпечити безперешкодний і повний доступ до тимчасово окупованого Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - заявила омбудсмен.

Нагадаємо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Крім того, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

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ОБСЄ ООН Російська Федерація Крим Денисова
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