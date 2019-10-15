Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил на Донбасі

Фото: Борис Гризлов (government.ru)

Гризлов заявив, що Україна відмовилася від розведення в Петровському і Золотому

Представник Росії в тристоронній контактній групи по Донбасу Борис Гризлов звинуватив Україну в зриві розведення сил на Донбасі. Про це він заявив за підсумками зустрічі контактної групи в Мінську, передають російські ЗМІ.

За його словами, на минулій зустрічі контактна група погодила графік розведення сил в Петровському і Золотому, яке мало початися 7 жовтня.

"Однак київська сторона відмовилася починати розведення. Відповідно, "збройні сили Донбасу" були змушені залишитися на колишніх позиціях. Спроби почати розведення в наступні дні також були зірвані з боку Києва", - заявив Гризлов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу завершилося достроково, а сторони не змогли погодити ключові питання. Йдеться про розведення сил, відновлення виплат і обмін полоненими.

Відзначимо, за версією української сторони, розведення сил зривають підконтрольні Росії незаконні збройні формування. Крім того, в Офісі президента заявили, що питання розведення сил в Золотому відкладено.

