Україна вимагає негайного звільнення трьох кораблів та їх екіпажів

Питання звільнення захоплених РФ українських моряків та повернення трьох військово-морських суден є невідкладним. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль під час трибуналу з морського права, передає кореспондент РБК-Україна.

Зараз триває засідання у Міжнародному трибуналі з морського права по справі українських моряків в РФ.

"Україна звернулась до цього трибуналу з проханням невідкладно захисту від шкоди, передбаченого статтями 32, 95 і 96 міжнародної конвенції (з морського права, - ред.), а також звичаєвими принципами міжнародного права. Цей трибунал раніше відзначив, що військовий корабель це є вирішенням суверенітету його держави прапора. Він визнав, що кожен день затримання військового корабля призводить до матеріальної та непоправної шкоди правовим та практичним інтересам держави прапора", - заявила Зеркаль.

Вона наголосила, що відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права ("UNCLOS") військово-морські судна та їхній персонал мають абсолютний імунітет, що означає, що іноземні держави не можуть їх арештовувати, затримувати та піддавати судочинству.

"Щодо членів екіпажів, цей трибунал неодноразово наголошував, що принципи гуманності повинні застосовуватись в морському праві. Такі принципи вимагають негайного припинення розлучення 24 членів екіпажів з їх сім’ями. Шкода завдана Україні і екіпажам є серйозною та зростає з кожним днем. Відповідна ситуація є недзвичайно невідкладною Україна сьогодні просить застосувати до РФ тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі і повернула їх до України", - додала вона.

Нагадаємо, зараз у Трибуналі триває засідання по справі українських моряків. Російська делегація на прибула на засідання.