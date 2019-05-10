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Міжнародний трибунал розпочав слухання у справі українських моряків в РФ

Новини » Політика    10.05.2019 - 11:04
Міжнародний трибунал розпочав слухання у справі українських моряків в РФ
Фото: слухання у справі українських моряків у Трибуналі ООН (twitter.com/vertiporokh)

Від України виступатиме заступник глави МЗС Олена Зеркаль

У п'ятницю, 10 травня, Міжнародний морський трибунал з морського права проводить слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Про це йдеться на сайті відомства.

Від України виступає заступник глави МЗС Олена Зеркаль і професора по міжнародному праву.

Захід відбувається в головному залі суду і є відкритим. Слухання триватимуть три години. Є онлайн-трансляція події.

Російський адвокат Ілля Новіков написав в Twitter, що українське клопотання буде заслухано у відсутності держави-відповідача.

Міжнародний трибунал розпочав слухання у справі українських моряків в РФ

Раніше РБК-Україна писало, що з боку РФ нікого не буде, тому що російська сторона відмовилася брати участь у слуханні Трибуналу по українських моряках.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. РФ захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими.

У свою чергу, МЗС України висловлює рішучий протест Росії через продовження утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією.

Раніше спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер розповів про обмін полоненими між Україною і РФ за принципом "всіх на всіх".

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