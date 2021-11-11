Україна вимагає від Грузії гідного поводження з Саакашвілі

Україна зажадала від Грузії гідного поводження з українським громадянином Михайлом Саакашвілі. У МЗС також підкреслили неприпустимість застосування до нього фізичної сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
Зазначається, що заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький сьогодні зустрівся з послом Грузії Георгієм Закарашвілі. В ході бесіди грузинській стороні було заявлено про необхідність гідного поводження з Саакашвілі і неприпустимість застосування до нього фізичної сили.
Точицький підкреслив, що Україна і далі буде приділяти особливу увагу дотриманню Михайла Саакашвілі, які Грузія зобов'язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня і відразу помістили в СІЗО, де він оголосив голодування. 8 листопада його на вертольоті перевезли з в'язниці в Горійський військовий госпіталь через погіршення самопочуття.
Зазначимо, сьогодні, 11 листопада, Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову для цього.