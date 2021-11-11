Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили

Украина потребовала от Грузии достойного обращения с украинским гражданином Михаилом Саакашвилии. В МИД также подчеркнули недопустимость применения к нему физической силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины .

Отмечается, что замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий сегодня встретился с послом Грузии Георгием Закарашвили. В ходе беседы грузинской стороне было заявлено о необходимости достойного обращения с Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы.

Точицкий подчеркнул, что Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению Михаила Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.