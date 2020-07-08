Украина в ТКГ требует полного прекращения огня на Донбассе из-за пожаров

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Андрей Ермак выступил с заявлением

Началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе. Украинская сторона требует обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе из-за пожара в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак, заявляя о возможности распространения пламени из-за усиления ветра и жаркой погоды.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит еще раз предметно рассмотреть вопрос установления режима "тишины", ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - сказал он.

Отметим, в Луганской области вспыхнули пожары. В результате погибли уже 5 человек. Огонь уничтожил дома людей. На место происшествия поехал также президент Владимир Зеленский.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что авиация уже приступила к тушению лесных пожаров в Луганской области, однако понимание со стороны боевиков отсутствует.

Ранее боевики отказались предоставить режим "тишины" из-за пожара под Северодонецком