ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина в ТКГ требует полного прекращения огня на Донбассе из-за пожаров

Северодонецк, Среда 08 июля 2020 обновлено 13:56
Украина в ТКГ требует полного прекращения огня на Донбассе из-за пожаров
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Андрей Ермак выступил с заявлением

Началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе. Украинская сторона требует обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе из-за пожара в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак, заявляя о возможности распространения пламени из-за усиления ветра и жаркой погоды.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит еще раз предметно рассмотреть вопрос установления режима "тишины", ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - сказал он.

Отметим, в Луганской области вспыхнули пожары. В результате погибли уже 5 человек. Огонь уничтожил дома людей. На место происшествия поехал также президент Владимир Зеленский.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что авиация уже приступила к тушению лесных пожаров в Луганской области, однако понимание со стороны боевиков отсутствует.

Ранее боевики отказались предоставить режим "тишины" из-за пожара под Северодонецком

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины пожарАндрей Ермак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь