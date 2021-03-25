Голова Офісу президента України Андрій Єрмак пропонує підвищити відповідальність за застосування снайперів на Донбасі. Останнім часом українські військові в більшості випадків гинуть саме від снайперського вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" .

За його словами, на минулій відеоконференції політичних радників нормандського формату українська сторона запропонувала скликати позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому були б напрацьовані рішення для попередження снайперського вогню.

"Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом відбувалося саме від рук снайперів. За використання снайперської сили має бути підвищено відповідальність", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що Україна готова до проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки і наполягає на цьому. Російська сторона поки відмовляється.