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Правоохоронці перейшли на посилений режим роботи

Україна, Субота 22 серпня 2020 10:14
Правоохоронці перейшли на посилений режим роботи
Фото: правоохоронці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для забезпечення безпеки на вулиці вийшли 4,5 тисячі правоохоронців

В Україні 23 та 24 серпня планується проведення відразу кількох масових заходів, зокрема маршів, з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України. У зв'язку з цим правоохоронці та рятувальники вийшли на посилений варіант несення служби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Так, на вулицях для забезпечення громадської безпеки залучили 4,5 тисячі правоохоронців Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, під час заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, поліція Києва посилює патрульні наряди до Дня Незалежності.

Крім того, напередодні Дня Незалежності на посилений режим несення служби перейшли і підрозділи Державної прикордонної служби України.

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