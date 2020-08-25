Україна суттєво обмежила паломництво хасидів до Умані

Україна ухвалила рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана. Обмеження вводиться через зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення.

Про це йшлося під час наради президента України Володимира Зеленського щодо розповсюдження коронавірусної інфекції, повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається в повідомленні, рішення ухвалено "на прохання прем'єр-міністра Ізраїлю".

Нагадаємо, керівник "коронавірусного центру" Ізраїлю, професор Роні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році, оскільки вважає, що свято може стати епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Десятки тисяч євреїв-хасидів з'їжджаються до Умані кожен єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава, який відродив хасидський рух і помер в 1810 році. У цьому році святкування єврейського Нового року відбудеться з 18 по 20 вересня.

Відзначимо, раніше Кабінет міністрів підтримав заборону паломникам-хасидам відвідувати Україну в цьому році.

Крім того, мер Умані погрожував виставити блокпости та не пустити хасидів на період святкування Рош га-Шана.