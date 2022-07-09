Україна запропонувала НАТО створити військовий хаб: стали відомі подробиці

Україна пропонує НАТО створити на його східному фланзі, наприклад, у Польщі, військовий хаб "НАТО-Схід", який стане аналогом проекту "НАТО-Південь" у Неаполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Укрінформ .

"Україна має і продовжуватиме посилювати взаємодію з Альянсом. У своєму відеозверненні до глав держав і урядів на саміті НАТО в Мадриді президент Володимир Зеленський підкреслив, що необхідно переглянути розуміння східного флангу НАТО. Отже, пропоную спільно подумати над створенням у східній частині Альянсу, наприклад, у Польщі, хаба НАТО-Схід. Як модель можна взяти вже успішно функціонуючий подібний проект хаб НАТО-Південь", - сказала Джапарова.

Вона додала, що цей проект може створити легітимну основу для залучення партнерів Альянсу, зокрема України, до більшої практичної взаємодії з НАТО, що є дуже важливим для нас.

"Це сприятиме нашому євроатлантичному прогресу та дозволить нарощувати взаємодію за такими важливими напрямами, як забезпечення безпеки спільних кордонів або протидія нелегальній міграції, контрабанді та торгівлі людьми", - зазначила заступник міністра.