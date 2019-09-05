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Російські ППО в Криму здатні досягти Києва, - Скібіцький

Новини » Політика    05.09.2019 - 13:31
Російські ППО в Криму здатні досягти Києва, - Скібіцький
Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)

Військове угруповання в Криму дозволяє Росії контролювати регіон Чорного моря

Російські засоби протиповітряної оборони в анексованому Криму здатні досягти Києва. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, в Криму створено потужне угруповання, яке дозволяє Російській Федерації проводити операції в усьому регіоні Чорного моря.

"Це і повітряний компонент, який перекриває всю акваторію Чорного моря, це і надводний і підводний флот, сухопутний компонент, який сьогодні посилився засобами ППО, що досягають нашої території майже до Києва", - заявив Скібіцький.

Він також зазначив, що в Криму нарощуються берегові ракетні комплекси, які дозволяють знищувати надводні цілі майже на всій акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон стурбований мілітаризацією окупованого Росією Криму і ситуацією в Чорному морі.

Раніше також повідомлялося, що в анексованому Криму з квітня 2015 року за відмову від служби в російській армії до кримінальної відповідальності притягнуто 59 осіб.

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