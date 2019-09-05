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Росія відпрацює вторгнення до України на навчаннях "Кавказ 2020", - ГУР

Новини » Політика    05.09.2019 - 13:56
Росія відпрацює вторгнення до України на навчаннях "Кавказ 2020", - ГУР
Фото: Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)

На кордоні з Україною завершується формування трьох російських дивізій

Російська Федерація відпрацює фактичне вторгнення в Україну на навчаннях "Кавказ 2020". Про це в інтерв'ю "Укринформу" розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, на сьогодні російське вторгнення залишається однією з основних загроз.

"РФ підтримує високий рівень цієї загрози за рахунок нарощування угруповань своїх військ. Сьогодні, починаючи з 2015 року, вже, по суті, завершується формування трьох російських дивізій біля нашого кордону", - зазначив Скібіцький.

Він уточнив, що мова йде про 3-ю, 144-у та 150-у мотострілкові дивізії. Крім того, продовжується формування 8-ї армії в Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на українському напрямку.

"Та відповідно до планів, які існують в РФ, основні заходи планується завершити вже в кінці 2019 - початку 2020 року...До речі, саме в наступному році плануються навчання "Кавказ-2020", де плани по застосуванню нових формувань проти нашої держави вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, в тому числі і на території Криму", - додав Скібіцький

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявив, що російські засоби протиповітряної оборони в анексованому Криму здатні досягти Києва. Крім того, за даними української сторони, розміщені на півострові озброєння дозволяють Москві проводити операції на всій акваторії Чорного моря.

Зазначимо, раніше також Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні.

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