Україна стала лідером процесу введення санкцій проти нафти та газу РФ, - Єрмак

Зокрема, Україна внесла пропозицію до Європейського енергетичного співтовариства щодо заборони на купівлю, імпорт, передачу та транспортування російських енергоносіїв і тих, що проходять обробку у РФ.

Як пояснив Єрмак, мова йде про усю нафту та нафтопродукти, вугілля та інші види твердого палива, скраплений природний газ.

Це означає, що відтепер Європейське Енергетичне співтовариство, яке є міжнародною організацією, що містить всі країни Євросоюзу та ще 9 країн, на основі пропозиції України має прийняти рішення, адресоване усім сторонам.

"Україна ставить перед ЄС та таким країнами як Грузія та Сербія амбітне, але цілком реалістичне завдання щодо припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату, пропаганди Росії - всього того, що забезпечує агресивні дії цієї держави, включно з війною в Україні", - наголосив Єрмак.