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Україна та США поглиблять співпрацю у сфері юстиції

Новини » Політика    25.09.2019 - 15:27
Україна та США поглиблять співпрацю у сфері юстиції
Фото: міністр юстиції Денис Малюська (kmu.gov.ua)

Головна мета підтримки США реформ у сфері юстиції в Україні - забезпечення верховенства права у нашій державі

Україна та Сполучені Штати Америки будуть поглиблювати співпрацю у сфері юстиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу урядового порталу.

Так, міністр юстиції України Денис Малюська провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах Посольства США в Україні Вільямом Тейлором за участі Директора Місії USAID в Україні і Білорусії Сьюзан Фріц. Головною темою зустрічі стало обговорення пріоритетів подальшої співпраці з впровадження реформ у сфері юстиції в Україні.

Зокрема, Тейлор наголосив, що головна мета підтримки США реформ у сфері юстиції в Україні - забезпечення верховенства права в Україні.

Крім того, американська сторона відзначила досягнення у розбудові якісної та ефективної системи безоплатної правової допомоги в Україні. Вільям Тейлор та Сьюзан Фріц підкреслили, що створення дієвої системи безоплатної правової допомоги залишається пріоритетом у співпраці з Мін’юстом. Також вони висловили готовність надати необхідну підтримку у впровадженні реформи системи виконання судових рішень та альтернативного вирішення спорів в Україні.

"Наприкінці зустрічі учасники резюмували прогрес у імплементації спільних проектів та ініціатив та домовились поглиблювати українсько-американський діалог з питань підтримки реформ сфери юстиції в Україні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні США та Україна обговорили співпрацю у сфері нацбезпеки.

Як писало РБК-Україна раніше, п'ятий президент України Петро Порошенко на початку 2018 року заявив, що за короткий термін співробітництво України і США виросло в чотири рази.

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