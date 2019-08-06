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Україна та США підписали меморандум щодо військовополонених та зниклих безвісти

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 04:11
Україна та США підписали меморандум щодо військовополонених та зниклих безвісти
Фото: Валерій Чалий та Келлі Маккіг (facebook.com/ukr.embassy.usa)

У документі зокрема йдеться про обмін досвідом у пошуку зниклих без вісті та полонених

У посольстві України у Сполучених Штатах відбулася церемонія підписання Меморандуму про порозуміння між Міністерством оборони України та Агенцією з питань пошуку військовополонених та зниклих безвісти Міністерства оборони США за участю посла Валерія Чалого та директора Агенції Келлі Маккіга. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

Підписаний документ дасть змогу пошуку в Україні та повернення до США останків американських солдатів, загиблих у роки Другої світової війни.

"Меморандум є результатом дворічної роботи посольства України в США спільно з американськими партнерами у підготовці необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України та повернення в США рештків загиблих та зниклих безвісти під час Другої світової війни американських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Меморандум також передбачає обмін досвідом з американською стороною щодо особливостей пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти чи попали в полон під час нинішньої збройної агресії Росії проти України.

У посольстві додають, що це вже третій меморандум про порозуміння укладений між центральними органами виконавчої влади України та Міністерством оборони США із цього питання.

Попередні меморандуми у цій сфері були укладені Службою безпеки та Міністерством у справах ветеранів України.

Нагадаємо, російський адвокат українських військовополонених моряків, захоплених ФСБ Росії, Микола Полозов вважає, що їхнє звільнення це перспектива найближчого майбутнього. 

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