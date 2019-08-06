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Украина и США подписали меморандум о военнопленных и пропавших без вести

Новости » Общество    06.08.2019 - 04:11
Украина и США подписали меморандум о военнопленных и пропавших без вести
Фото: Валерий Чалый и Келли Маккиг (facebook.com/ukr.embassy.usa)

В документе в частности говорится об обмене опытом в поиске пропавших без вести и пленных

В посольстве Украины в Соединенных Штатах состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Агентством по поиску военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США при участии посла Валерия Чалого и директора Агентства Келли Маккига. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

Подписанный документ даст возможность поиска в Украине и возвращения в США останков американских солдат, погибших в годы Второй мировой войны.

"Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Меморандум также предусматривает обмен опытом с американской стороной по особенностям поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, которые пропали без вести или попали в плен во время нынешней вооруженной агрессии России против Украины.

В посольстве добавляют, что это уже третий меморандум о взаимопонимании, заключенный между центральными органами исполнительной власти Украины и Министерством обороны США по этому вопросу.

Предыдущие меморандумы в этой сфере были заключены Службой безопасности и Министерством по делам ветеранов Украины.

Напомним, российский адвокат украинских военнопленных моряков, захваченных ФСБ России, Николай Полозов считает, что их освобождение это перспектива ближайшего будущего.

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