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Україна і США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

Автор: РБК-Україна

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.

"Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, на сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.

Раніше РБК-Україна публікувало програму візиту українського президента.

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