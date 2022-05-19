Україна та США підписали меморандум про співпрацю у транспортній сфері

"Серед ключових результатів виконання меморандуму очікуємо оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих містах", - наводить Урядовий портал слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

При цьому очікується створення проектів модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування.

Також у Кабміні додають, що підписання меморандуму дозволить Україні посилити співробітництво з США у питаннях: безпеки повітряного простору та безпечної роботи цивільної авіації, альтернативних палив, електрифікації транспорту та просуванні цифрових технологій.