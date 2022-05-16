Кубраков і Квін обговорили відновлення логістичних шляхів для України

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками Американського посольства в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, спричинені діями російської армії, відновлення експорту та налагодження нових логістичних шляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

"Наше головне завдання - підтримка та розвиток спільних логістичних проєктів, залучення коштів на відновлення українських міст та об’єктів інфраструктури. Сполучені Штати Америки - надійний друг України в боротьбі за вільне майбутнє", - сказав Кубраков.

За словами міністра, українська сторона вже домовилась з Польщею про бездозвільний рух перевізників пального. Мінінфраструктури також висловило готовність щодо підвищення ефективності роботи автомобільних та залізничних пунктів пропуску на західних кордонах України у співпраці зі США.

Окрім цього, сторони обговорили питання розвитку нових шляхів експорту зерна на зовнішні ринки. Відсутність української аграрної продукції вже створює продовольчу кризу у деяких країнах. Особливу увагу в цьому контексті приділили деблокаді портів в Одеському регіоні та залученню ООН до системного вирішення цієї проблеми.

Учасники зустрічі дійшли згоди щодо продовження санкційної політики стосовно держави-терориста Росії та закриття усіх лазівок для їх уникнення.

"Раді висловити слова подяки за системну підтримку України у питаннях озброєння, фінансової допомоги, підтримці санкційної роботи", - додав міністр інфраструктури.

На завершенні зустрічі Кубраков запросив Квін та дипломатів відвідати регіони України, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що обсяги автоперевезень пального через Польщу зросли у 15 разів.