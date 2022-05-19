Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере

"Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновление всего парка локомотивов и вагонов до 2030 года, создание системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшение железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах", - приводит Правительственный портал слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

При этом ожидается создание проектов модернизации существующих автодорог и установка на них автоматических взвешивающих станций.

Также в Кабмине добавляют, что подписание меморандума позволит Украине усилить сотрудничество с США в вопросах: безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации, альтернативных топлив, электрификации транспорта и продвижении цифровых технологий.