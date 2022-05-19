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Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в транспортной сфере

Фото: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта США Пит Буттиджедж (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Иван Носальский

Украина и США усилили сотрудничество в транспортной сфере и подписали соответствующий меморандум. Это позволит ускорить восстановление украинской инфраструктуры после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Среди ключевых результатов выполнения меморандума ожидаем обновление всего парка локомотивов и вагонов до 2030 года, создание системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшение железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах", - приводит Правительственный портал слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

При этом ожидается создание проектов модернизации существующих автодорог и установка на них автоматических взвешивающих станций.

Также в Кабмине добавляют, что подписание меморандума позволит Украине усилить сотрудничество с США в вопросах: безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации, альтернативных топлив, электрификации транспорта и продвижении цифровых технологий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с поверенной в делах США Кристиной Квин и представителями Американского посольства в Украине.

В ходе встречи стороны обсудили пути разрешения топливного кризиса, вызванные действиями российской армии, возобновление экспорта и налаживание новых логистических путей.

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